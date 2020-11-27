В Украине началась "Черная пятница" - сезон зимних распродаж, который продлится до Нового года. Как сообщили менеджеры торговых центров, средние и честные скидки в Черную пятницу: 25-35% на одежду и обувь, 15% - на электронику и 30-40% - на косметику и парфюмерию.

Но такие акции потребители видят не всегда. Ряд магазинов используют ажиотаж, чтобы продать неликвид, громко анонсируя "обвал цен на все товары". Главная задача таких акций - привлечь платежеспособных покупателей.

Продать неликвид

Многие магазины анонсирует скидки в размере 70%. Но, как правило, таких товарных позиций в магазинах может быть не более 10-12, а большая часть ассортимента продается по обычным ценам.

Некоторые продавцы специально сокращают ассортимент на период распродаж. Точно с хорошей скидкой можно купить летнюю одежду.

Покупателям не сообщают, на что именно будут скидки. Как правило, дисконт распространяется совсем не на те модели, которые пользуются спросом. Часто такие товары и так продаются со скидкой в обычный день, и во время распродаж ничего не меняется.

Цены обычно опускают на товар, который остался в одном размере или цвете. Либо когда товар с дефектом, например, техника с царапинами.

Игра с ценами

Некоторые магазины повышают цены за несколько дней до начала распродаж, а потом их "снижают". "Шопоголиков" такая уловка не проведет, но "клюнуть" на нее могут люди, которые приехали в магазин и не ходят уходить без покупки.

Многих потребителей вводит в заблуждение красивая цена. Согласитесь, ценник с цифрами 5 99 выгладит привлекательнее, чем 6 00. Разница всего в 1 гривну, но прием работает и используется многими продавцами.

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Игра с датами

Каждая торговая сеть самостоятельно решает, когда начинать распродажи и сколько времени они занимают. Это создает хаос для потребителей.

Распродажи могут стартовать на несколько дней раньше и длиться больше, чем у соседнего магазина в торговом центре.

В этом году хаос в работу торговых сетей вносит карантин и слухи о скором и тотальном локдауне. Это вынуждает продавцов не равняться на конкурентов и не оттягивать сезон распродаж.

Покупки в интернете

Вместе с тем все большую популярность приобретают покупки в интернете. Так легко сравнить цены на приглянувшийся товар, особенно технику. Заказать можно даже из-за границы - часто в разы дешевле, чем ту же вещь предлагают в Украине.

Если же вы решили заказать онлайн одежду, продавцы советуют сначала примерить ее в магазине и записать размер. А уже потом заказывать в сети.

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