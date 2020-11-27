Черная пятница - долгожданное время как для продавцов, так и для покупателей - для одних это отличная возможность продать залежавшийся на полке товар, а для других - приобрести желанную вещь со значительной скидкой.

Некоторые магазины снижают цены всего на день, другие же продлевают скидки на несколько дней. А люди заранее готовятся к этому событию, присматривая товары, за которыми будут "охотиться" в ту самую черную пятницу.

[[НОВОСТЬ-2375042-Пенсионерка отсудила у супермаркета 76 тыс. гривен]]

Однако, несмотря на все позитивные моменты, в этот день также случаются драки и даже убийства! Podrobnosti.ua сделали подборку самых запоминающихся курьезных и трагических случаев, которые произошли в черную пятницу в разные годы.

2008 год. В Лонг-Айленде (США) толпа покупателей насмерть затоптала 34-летнего сотрудника торгового центра Walmart Джимитая Дамура.

2009 год. В супермаркете немецкого города Ахен покупатели подрались из-за товара, что привело до госпитализации. Пожилой мужчина решил вырвать тележку для продуктов у женщины, которая приехала за покупками с матерью и братом, поскольку парень оттолкнул старика. Обиженный мужчина догнал семейство в отделе сыров и затеял драку.

2012 год. 48-летний американец Арвинд Тандел отправился с женой и четырьмя дочерьми на ночную распродажу в один из магазинов. Мужчина не спал 20 часов из-за беспрерывного хождения по магазинам, и по дороге домой они попали в аварию, столкнувшись с полицейской машиной. В результате две дочери погибли. Примечательно, что девочки были не пристегнуты, так как по всему салону были разложены товары.

2013 год. В Лас-Вегасе мужчина купил в черную пятницу телевизор. Когда он нес покупку из магазина к автомобилю, его остановил злоумышленник. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать телевизор ему. В результате между ними завязалась потасовка и законный владелец телевизора получил несколько огнестрельных ранений в живот. К счастью, они оказались не смертельными.

2015 год. Один из самых странных курьезов произошел в Китае, где черная пятница проводится в день холостяка, 11 ноября. На севере Китая местные власти запретили курьерам использовать трехколесные электрические велосипеды. В связи с этим работники службы доставки вынуждены были пересесть на лошадей. Для этого животные были пригнаны с местных пастбищ.

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