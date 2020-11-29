В Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун" - Арахамия [ Редактировать ]
В Украине, в ближайшее время, могут ввести "интеллектуальный локдаун". Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов.
Как заявил Арахамия, вероятность введения локдауна по всей стране - 90%, при этом он отметил, что остается вопрос, как правильно и в каком формате ввести локдаун в Украине.
Вероятность введения локдауна очень высокая. Правительство заявляет об интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе и про общественный транспорт
Арахамия также добавил, что будут огромные трудности с развозкой людей на работающие предприятия, если уже сейчас ввести локдаун в Украине и остановить работу общественного транспорта, в том числе и метро.
Мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, в общем-то проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей. Конечно, это испортит новогодние праздники, но зато не так сильно ударит по экономике
Напомним, Максим Степанов спрогнозировал предположительную дату введения локдауна в Украине.
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