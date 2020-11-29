В Киеве продолжает ухудшаться заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1740 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 69 018 инфицированных COVID-19. Из них, 22 755 человек выздоровели (92 - за минувшие сутки), еще 1279 киевлян умерли (11 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 650 мужчин, возрастом 18 до 97 лет;
- 103 ребенка - от 2 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (303 случая), Соломенском районе (229 человек), Подольском и Святошинском районах (по 210 пациентов).
Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 722 679 человек.
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