Правительство Турции решило провести бесплатную вакцинацию от коронавируса всех жителей страны. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В столице надеются, что вакцинация медиков начнется в следующем месяце. Турция договорилась о приобретении 50 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Наши граждане смогут получить вакцину бесплатно. Надеюсь, в следующем месяце начнется вакцинация медицинских работников.

Отмечается, что в стране за сутки был поставлен антирекорд по заболеванию коронавирусной инфекцией. COVID-19 обнаружили у 29 тысяч человек. При этом, общее число выявленных случаев заболевания достигло 487 912. От инфекции погибли 13 373 человека.

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