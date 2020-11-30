Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины против коронавируса, Pfizer и Moderna, еще до Рождества могут стать доступными для граждан Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.

По словам Азара, сегодня на совещании с губернаторами при участии вице-президента Майка Пенса обсудят эти вакцины и то, какие группы будут прививаться в первую очередь.

Отметим, по всей видимости, министр имел в виду католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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