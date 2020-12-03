Всесвітня організація охорони здоров'я видала новий припис щодо масок. Їх, кажуть, потрібно носити всюди. Тобто не лише в приміщеннях, а й на вулиці. Особливо якщо неможливо дотримувати дистанції.

Крім того, ВООЗ рекомендує відмовитись від медичних масок з клапанами та не вважати пластикові щитки для обличчя медичним засобом захисту.