У ВООЗ змінили правила використання медичних масок [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я видала новий припис щодо масок. Їх, кажуть, потрібно носити всюди. Тобто не лише в приміщеннях, а й на вулиці. Особливо якщо неможливо дотримувати дистанції.
Крім того, ВООЗ рекомендує відмовитись від медичних масок з клапанами та не вважати пластикові щитки для обличчя медичним засобом захисту.
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