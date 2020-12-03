Комендантский час действует с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника Источник: Associated Press

Комендантский час, которые власти Турции ввели для сдерживания распространения коронавируса, не будет распространяться на иностранных туристов. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры, принятые Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль.

В понедельник, 30 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах для сдерживания пандемии COVID-19.

Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.

По словам министра культуры и туризма Турции, в ближайшее время начнется вакцинация населения от коронавируса.

Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 миллионов доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию - буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний COVID-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена.

По данным Университета медицины Джонса Хопкинса, в Турции диагностировано 700 880 случаев коронавируса, 14 129 человек умерли.

В Украине ситуация хуже: COVID-19 подтвержден у 772 760 человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 14 496 человек, 243 - скончались.

Ранее сообщалось, что в Турции запретили курить на улице.