В Турции запретили курить на улице [ Редактировать ]
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С 12 ноября во всех 81 провинциях Турции запретили курение на улицах, остановках общественного транспорта и других общественных местах. Об этом сообщает CNN Turk.
Запрет распространяется как на местных жителей, так и туристов. "Дымить" на улицах запрещено циркуляром министерства внутренних дел Турции в рамках меры по борьбе с распространением COVID-19.
В документе сказано, что во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски. Однако постоянно фиксируются нарушения, когда курильщики снимают маски, чтобы перекурить на улицах, в парках или садах, где находятся много граждан.
Штрафы за курение на улице отличаются по стране. Например, в Стамбуле штраф составляет 900 турецких лир (3300 грн). Таким образом, спокойно и бесплатно "подымить" теперь можно только на территории отеля.
По состоянию на 12 ноября Турции зафиксировали 402 053 случаев коронавируса, скончались 11 145 человек.
Ранее сообщалось, что в Турции ввели всеобщий масочный режим.
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