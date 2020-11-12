С 12 ноября во всех 81 провинциях Турции запретили курение на улицах, остановках общественного транспорта и других общественных местах. Об этом сообщает CNN Turk.

Запрет распространяется как на местных жителей, так и туристов. "Дымить" на улицах запрещено циркуляром министерства внутренних дел Турции в рамках меры по борьбе с распространением COVID-19.

В документе сказано, что во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски. Однако постоянно фиксируются нарушения, когда курильщики снимают маски, чтобы перекурить на улицах, в парках или садах, где находятся много граждан.

Штрафы за курение на улице отличаются по стране. Например, в Стамбуле штраф составляет 900 турецких лир (3300 грн). Таким образом, спокойно и бесплатно "подымить" теперь можно только на территории отеля.

По состоянию на 12 ноября Турции зафиксировали 402 053 случаев коронавируса, скончались 11 145 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции ввели всеобщий масочный режим.