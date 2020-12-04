До Великої Британії вже прибули перші партії вакцини компаній "Пфайзер" і "Біонтек". Розпочати щеплення планують наступного тижня.

А національний інститут алергії й інфекційних захворювань США дійшов висновку, що американська вакцина компанії "Модерна" забезпечує імунітет проти коронавірусу на три місяці. В основу дослідження лягли спостереження за групою з 34 осіб різного віку. Науковці вивчали їх імунну реакцію на сироватку з першого етапу клінічних випробувань препарату.