У МОЗ оприлюднили план карантину на новорічні свята - Максим Степанов [ Редактировать ]
Нових хворих на коронавірус в Україні знову більше, ніж тих, хто одужав. 15 131 випадок COVID-19 за добу. Побороли вірус майже на 2 тисячі людей менше. Ушпиталили 1700 пацієнтів. 235 - померли від ускладнень.
За час пандемії загалом захворіли майже 788 тисяч українців, летальних - 13 тисяч випадків. Найвищі показники заражень у Києві, на Запоріжжі, Одещині та Дніпропетровщині.
У МОЗ вважають, що запроваджувати повний локдаун у країні зараз не потрібно, тож рекомендуватимуть уряду ввести суворі обмеження з нового року на три тижні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми, як Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз на неї є. Спираючись на медичні та протиепідеміологічні показники, ми пропонуємо і будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня.
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