Нових хворих на коронавірус в Україні знову більше, ніж тих, хто одужав. 15 131 випадок COVID-19 за добу. Побороли вірус майже на 2 тисячі людей менше. Ушпиталили 1700 пацієнтів. 235 - померли від ускладнень.

За час пандемії загалом захворіли майже 788 тисяч українців, летальних - 13 тисяч випадків. Найвищі показники заражень у Києві, на Запоріжжі, Одещині та Дніпропетровщині.

У МОЗ вважають, що запроваджувати повний локдаун у країні зараз не потрібно, тож рекомендуватимуть уряду ввести суворі обмеження з нового року на три тижні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: