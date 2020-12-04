Детей погибших военных будут бесплатно кормить [ Редактировать ]
С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу новый закон. Так, теперь детей погибших военнослужащих будут бесплатно кормить.
Закон 3 декабря опубликовали в издании "Голос Украины". Со вчерашнего дня он частично вступил в силу. Речь идет о поручениях Кабинету министров до 1 января 2021 года. А именно:
- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;
- обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого закона.
В законе предусмотрено обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон про ложь в е-декларациях.
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