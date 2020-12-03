Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе [ Редактировать ]
В четверг, 3 декабря, на Донбассе боевики нарушили режим тишины семь раз. Украинские военнослужащие огонь в ответ на вражеские обстрелы не открывали. Об этом сообщает командование Операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Вблизи Водяного оккупанты несколько раз стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Позже на этом же участке боевики четыре раза дистанционно заминировали украинские позиции запрещенными минами ПОМ-2.
Возле Опытного боевики применили противотанковый гранатомет.
Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников.
С начала суток было разминировано более 6 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 105 взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боец ВСУ пытался изнасиловать девочку. К счастью, ребенка спасла бабушка. Также мы писали о том, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе произошел конфликт между двумя военнослужащими.
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