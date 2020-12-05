Карабахский конфликт: Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными [ Редактировать ]
Власти Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Важно, что обмен пленными между сторонами конфликта состоится в формате "всех на всех". Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян отметил, что обмен пленными - одна из самых важных задач Еревана.
Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена пленными "всех на всех". Нужно создать механизмы, если в будущем станут известными новые имена, то в их обмене не было бы проблем
Он также добавил, что обмен будет касаться не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в плен ранее.
Стоит отметить, что ранее Армения вывезла из Нагорного Карабаха более 600 тел, из них более 500 проходят процесс идентификации.
Как ранее сообщалось, президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Также оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна. Также мы писали о том, что Пашинян взял ответственность за "сдачу Карабаха".
Ранее в Карабахе рассказали, почему согласились прекратить огонь, Араик Арутюнян объяснил, почему было принято решение о прекращении огня. По его словам, у Крабаха не было современного оружия.
Читайте также, Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
по теме
Вместе с миротворцами в Карабахе оказались "Грады" и танки
Первыми вакцинировали людей из группы риска
В Мельбурне стала популярна 10-летняя девочка с необычными волосами
iPhone 12 совсем недавно появился на полках магазинов, а уже успел разочаровать пользователей
Баку сообщил о гибели 2783 военнослужащих в Карабахе, НКР отчиталась о 1746 погибших бойцов