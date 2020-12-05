Власти Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Важно, что обмен пленными между сторонами конфликта состоится в формате "всех на всех". Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что обмен пленными - одна из самых важных задач Еревана.

Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена пленными "всех на всех". Нужно создать механизмы, если в будущем станут известными новые имена, то в их обмене не было бы проблем

Он также добавил, что обмен будет касаться не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в плен ранее.

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Стоит отметить, что ранее Армения вывезла из Нагорного Карабаха более 600 тел, из них более 500 проходят процесс идентификации.

Как ранее сообщалось, президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Также оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна. Также мы писали о том, что Пашинян взял ответственность за "сдачу Карабаха".

Ранее в Карабахе рассказали, почему согласились прекратить огонь, Араик Арутюнян объяснил, почему было принято решение о прекращении огня. По его словам, у Крабаха не было современного оружия.

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