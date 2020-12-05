Христианское знамение: Юпитер и Сатурн сольются впервые за 700 лет [ Редактировать ]
Источник: CNN
Две самые крупные планеты Солнечной системы создадут уникальное и самое впечатляюее явление 2020 года – Юпитер и Сатурн "сольются" в одну и сформируют невероятное зрелище в виде двойной планеты.
Уникальное космическое явление получится, когда Сатурн "спрячется" за Юпитером, таким образом получится подобие малого парада планет – для наблюдателей Земли это будет выглядеть, словно две планеты сливаются в одну, а свет их при этом усилится.
Астрономы называют это "планетарным союзом", "соединением", а астрологи – "конъюнкцией".
Особенностью этого космического события также является то, что оно произойдет в аккурат перед католическим Рождеством – 21 декабря – в день зимнего солнцестояния.
Последний раз это явление происходило более 700 лет назад. Так что 2020 год закончится зрелищным планетарным соединением.
"Человечество последний раз было свидетелем этого космического явления 4 марта 1226 года", - комментирует астроном Университет Райс изданию CNN.
За слиянием можно будет начать наблюдать с 16 по 25 декабря – они эти планеты в телескоп будут видны, как сливающиеся.
"Вечером 21 декабря Сатурн и Юпитер будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь 1/5 диаметра полной Луны", - сказал профессор физики и астрономии Патрик Хартиган из американского университета Райса.
По данным NASA, хотя эти две планеты могут казаться близкими друг к другу, на деле они находятся на расстоянии в сотнях миллионов километров друг от друга.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на Юпитере произошло завораживающее солнечное затмение. Также ранее в Солнечной системе обнаружили новую планету.
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