Будапештский меморандум поможет Киеву на переговорах с Кремлем - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Киеву улучить свои позиции на переговорах с Москвой по Донбассу и Крыму. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский предложил вынести его на общенациональный опрос 25 октября 2020 года. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины.
Украина в 1994 году отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в мире. Взамен Киев получил гарантии своей безопасности и незыблемости существующих границ от ведущих мировых держав. Россия также являлась одной из стран подписантов, однако нарушила взятые на себя обязательства задолго до 2014 года. В Офисе президента вспомнили конфликт вокруг острова Тузла в 2003 году и так называемые газовые войны.
Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии. Более того, столь откровенное игнорирование безопасности обязательств перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов по Будапештскому меморандуму. Игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения.
Киев намерен призвать державы, которые поставили подпись под документом, выполнять взятые на себя обязательства.
Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума по выполнению их обязательств. Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за истекшее время возможности, создав значительно более мощные переговорные позиции вместе относительно Донецка, Луганска и Крыма.
Напомним, что раньше в Офисе президента опубликовали разъяснения относительно сокращения количества народных депутатов до 300 и легализации медицинского каннабиса.
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