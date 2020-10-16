Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса украинцам. Они совпали с теми, что ранее появились в сети - легализация марихуаны, сокращение числа депутатов Рады до 300 и Будапештский меморандум.



Полный список из пяти вопросов, которые в рамках всеукраинского опроса задаст украинцам глава государства 25 октября, в день местных выборов, выглядит так:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаешь ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Президент также попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов.

Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, вопросы стоит включить в следующие опросы.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины объяснили необходимость создания на Донбассе свободной экономической зоны.