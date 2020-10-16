Все пять вопросов Зеленского к украинцам (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса украинцам. Они совпали с теми, что ранее появились в сети - легализация марихуаны, сокращение числа депутатов Рады до 300 и Будапештский меморандум.
Полный список из пяти вопросов, которые в рамках всеукраинского опроса задаст украинцам глава государства 25 октября, в день местных выборов, выглядит так:
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Поддерживаешь ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Президент также попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов.
Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, вопросы стоит включить в следующие опросы.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины объяснили необходимость создания на Донбассе свободной экономической зоны.
по теме
В сеть слили опросник Зеленского со всеми пятью вопросами (фото)
Третий вопрос будет касаться сокращения числа народных депутатов с нынешних 450 до 300
Зеленский назвал условие ухода с поста президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, в каком случае уйдет с поста
Володимир Зеленський у Британії домовиться про стратегічне партнерство з Україною
Вийшовши з Євросоюзу, Британія змушена переглядати домовленості з усіма країнами світу і укладати нові договори - Україна отримала нову угоду першою
"Мы возвращаем землю людям": Зеленский подписал важный указ
Как отметил президент, этот шаг завершит реформу по децентрализации
Командующий ВСУ женился: кто избранница (фото)
Женой Руслана Хомчака стала Анна Коваленко - заместитель министра развития общин и территорий Украины