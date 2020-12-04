Пока точно не известно, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками болезни. Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, этот вопрос еще требует изучения, говорится в материале телеканала NBC.

"Я думаю, это тот вопрос, который еще предстоит изучить. Мы сейчас не уверены в этом", - отметил руководитель Pfizer.

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Напомним, вакцину от COVID-19 компании "Pfizer" начали доставлять самолетами по миру. Pfizer планирует хранить первые партии вакцин на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии, куда они будут доставлены чартерами.

Компания также планирует десятки грузовых рейсов и сотни поставок на грузовиках ежедневно, как только власти стран предоставят согласования.

Ране сообщалось, что Чехия остановила разработку вакцины от коронавируса. Против разработки национальной вакцины выступал экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Он считал, что исследователи не успеют быстро создать эффективную вакцину и уступят другим разработчикам.

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