Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками личным фото, на котором звезда в домашней обстановке со своими самыми родными людьми - своими детьми, звезда не постеснялась показать себя без макияжа и прически, этим только восхитила поклонников своей натуральной красотой. Лопес опубликовала милое фото на своей странице в Instagram.

"Очень радует, что они все еще хотят посидеть у мамы на коленях, - трогательно подписала милый кадр звезда.

На семейном фото Лопес запечатлена в компании своих детей - 12-летних близнецов Эммы и Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

Поклонники звезды восхитились ее потрясающей натуральной красотой и их чудесной семьей, фанаты практически "засыпали" певицу комплиментами с пожеланиями ей и детям всего самого доброго.

Напомним, ранее 51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала перед камерой абсолютно обнаженной. В таком образе она снялась для тизера ее новой песни "In The Morning".

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