51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала перед камерой абсолютно обнаженной. В таком образе она снялась для тизера ее новой песни "In The Morning". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Так, звезда поделилась "горячим" фото и видео, на котором позирует абсолютно голой. Песня, для которой затеялась такая съемка, выйдет в пятницу, 27 ноября.

Фанаты восторгаются телом звезды и активно комментируют ее пост, высказывая свое восхищение.

"С ума сойти", "Я не могу дышать", "Так невероятно", "Мне нечего сказать. Я просто не могу отвести взгляд. Люблю тебя сильно, моя королева", "Самая горячая женщина на Земле", - засыпают комплиментами поклонники в ожидании выхода новой песни.

Раньше сообщалось о том, что Дженнифер Лопес взбудоражила подтянутой фигурой в купальнике. А также 50-летняя знаменитость рассказывала о свадьбе.

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