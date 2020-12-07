В Украине резко упало число зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине зафиксировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заразились 8 641 человек.
Также за время пандемии скончались 13 733 человек (+145 за сутки).
В то же время выздоровели - 423 704 (+5 123 за сутки).
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
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