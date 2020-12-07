Чемпионат мира 2022: Украина узнала своих соперников [ Редактировать ]
В понедельник, 7 декабря, Украина узнала своих соперников на отборочном турнире к чемпионату мира 2022. Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в зоне УЕФА состоялась в Цюрихе (Швейцария).
Так, наша сборная попала в группу D - это группа из 5 команд.
Вот с кем будет играть наша сборная:
- Франция,
- Финляндия,
- Босния и Герцеговина,
- Казахстан.
Результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022:
- Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
- Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
- Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
- Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
- Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.
- Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова
- Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
- Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
- Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
- Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
События жеребьевки.
Ранее мы писали о том, что "Шахтер" уверенно обыграл "Реал" в решающем матче. Встреча завершилась счетом 2:0. Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.
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