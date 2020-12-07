В понедельник, 7 декабря, Украина узнала своих соперников на отборочном турнире к чемпионату мира 2022. Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в зоне УЕФА состоялась в Цюрихе (Швейцария).

Так, наша сборная попала в группу D - это группа из 5 команд.

Вот с кем будет играть наша сборная:

Франция,

Финляндия,

Босния и Герцеговина,

Казахстан.

Результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

События жеребьевки.

Ранее мы писали о том, что "Шахтер" уверенно обыграл "Реал" в решающем матче. Встреча завершилась счетом 2:0. Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

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