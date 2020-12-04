Из крайности в крайность: Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА [ Редактировать ]
Благодаря триумфу луганской "Зари" в матче Лиги Европы против английского "Лестера" УПЛ поднялась на 0,400 баллов, но заняла 10 место в рейтинге коэффициентов УЕФА. 11-тое место может гарантировать попадание в групповой этап Лиги Европы в случае если возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ.
Шотландский клуб "Рейджерс" одержал победу над "Стандартдом" и предоставил главной лиге страны 0,500 очков, что стало достаточным для минимального обгона Украины и расположению на 11 месте. Для того, чтобы суметь обойти ее, гранды "Динамо" и "Шахтер" должны будут удачно показать себя в поединках Лиги чемпионов на следующей неделе.
Отмечается, что Турция отстает от Украины через целый балл, находясь на 9 месте. В Лиге Европы местный "Сивасспор" уступил испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1, но у него еще есть шанс выйти в плей-офф турнира в случае победы над тель-авивским "Маккаби". "Истанбул Башакшехир" проведет еще аутсайдерский тур группы и распрощается с еврокубками до следующего сезона.
Ранее мы писали, что Украина заняла 12 строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА. Три поединка с участием украинских команд принесли в копилку страны лишь 0,4 балла.
Кроме того, УЕФА оштрафовали киевское "Динамо" почти на 20 тысяч евро. Причиной стало - несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками на матче первого тура группового этапа ЛЧ.
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