Благодаря триумфу луганской "Зари" в матче Лиги Европы против английского "Лестера" УПЛ поднялась на 0,400 баллов, но заняла 10 место в рейтинге коэффициентов УЕФА. 11-тое место может гарантировать попадание в групповой этап Лиги Европы в случае если возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ.

Шотландский клуб "Рейджерс" одержал победу над "Стандартдом" и предоставил главной лиге страны 0,500 очков, что стало достаточным для минимального обгона Украины и расположению на 11 месте. Для того, чтобы суметь обойти ее, гранды "Динамо" и "Шахтер" должны будут удачно показать себя в поединках Лиги чемпионов на следующей неделе.

Отмечается, что Турция отстает от Украины через целый балл, находясь на 9 месте. В Лиге Европы местный "Сивасспор" уступил испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1, но у него еще есть шанс выйти в плей-офф турнира в случае победы над тель-авивским "Маккаби". "Истанбул Башакшехир" проведет еще аутсайдерский тур группы и распрощается с еврокубками до следующего сезона.

Ранее мы писали, что Украина заняла 12 строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА. Три поединка с участием украинских команд принесли в копилку страны лишь 0,4 балла.

Кроме того, УЕФА оштрафовали киевское "Динамо" почти на 20 тысяч евро. Причиной стало - несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками на матче первого тура группового этапа ЛЧ.