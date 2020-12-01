Во вторник, 1 декабря, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на столичном НСК Олимпийский принял мадридский "Реал". Встреча завершилась счетом 2:0.

Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды.

Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

Для дончан это был решающий матч в плане сохранения борьбы и интриги за выход в плей-офф турнира. "Горняки" набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что "Динамо" вылетело на судьбоносную встречу Лиги Чемпионов.

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