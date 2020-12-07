В понедельник, 7 декабря, введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц предпринимателей (ФОП) отсрочили до 1 января 2022 года.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

ФОПы, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах риска, могут не пользоваться РРО до 2021 года.

Были отменены штрафы за несоответствие наличных средств сумме, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО. До 1 января 2022 также будет продолжено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Кроме того, документ определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога.

Также закон предусматривает исключение нормы о механизме компенсации покупателям и потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Напомним, 4 декабря, Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.