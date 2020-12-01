Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. За документ проголосовали 319 депутатов.

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО для ФОП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к установленным законом размерам минимальной заработной платы.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Напомним, что в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов. Также сообщалось, что Разумков заявил, что главное требование ФОПов будет выполнено сегодня.

Ранее сообщалось, что Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное совещание из-за протестов ФОПов под Верховной Радой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.