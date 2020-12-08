У Великій Британії закінчилися приготування до найбільшої вакцинації в історії. Масові щеплення розпочнуться вже сьогодні. Хто перший отримає сироватку від коронавірусу?

Перші партії вакцини від коронавірусу розвозять по британських лікарнях. Це сироватка американсько-німецького виробництва. Її доставляють за температури мінус 70 градусів у таких холодильних коробках.

Луїз Соулан, головний фармацевт лікарні у Лондоні:

Це просто надзвичайне відчуття, - знати, що вакцина вже у нас в лікарні! Очевидно, що я не можу тримати її в руках, вона заморожена. Але я дуже пишаюся тим, що ми одними із перших в країні отримали вакцину, а отже, і одними з перших в усьому світі.

Спеціально для цієї вакцини у 50-ти лікарнях встановили морозильні камери. Так сироватка зберігатиметься довше. У звичайних холодильниках термін використання цього препарату всього 5 днів.

Отже, плече, вени, і колоти треба у дельтоподібний м'яз під кутом 90 градусів.

Медсестрам не доводилося опановувати щось нове. Процедура введення ін'єкції доволі звична. Для вироблення імунітету необхідно два щеплення з перервою у 21 день. А частковий захист від коронавірусу може сформуватися вже на 12 день після першої ін'єкції.

Енді Джоунз, медбрат у реанімації:

Ми всі у передчутті і хвилюванні, що нарешті з'явився препарат, який зможе вберегти нас та наших пацієнтів від коронавірусу. І ми дуже сподіваємося, що завдяки йому менше пацієнтів буде потрапляти до нашої реанімації.

Перші у черзі на вакцинацію - мешканці будинків опіки, усі, кому за 80 років та медпрацівники.