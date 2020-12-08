Вакцинація у Британії: хто перший отримає сироватку від COVID-19 [ Редактировать ]
У Великій Британії закінчилися приготування до найбільшої вакцинації в історії. Масові щеплення розпочнуться вже сьогодні. Хто перший отримає сироватку від коронавірусу?
Перші партії вакцини від коронавірусу розвозять по британських лікарнях. Це сироватка американсько-німецького виробництва. Її доставляють за температури мінус 70 градусів у таких холодильних коробках.
Луїз Соулан, головний фармацевт лікарні у Лондоні:
Це просто надзвичайне відчуття, - знати, що вакцина вже у нас в лікарні! Очевидно, що я не можу тримати її в руках, вона заморожена. Але я дуже пишаюся тим, що ми одними із перших в країні отримали вакцину, а отже, і одними з перших в усьому світі.
Спеціально для цієї вакцини у 50-ти лікарнях встановили морозильні камери. Так сироватка зберігатиметься довше. У звичайних холодильниках термін використання цього препарату всього 5 днів.
Отже, плече, вени, і колоти треба у дельтоподібний м'яз під кутом 90 градусів.
Медсестрам не доводилося опановувати щось нове. Процедура введення ін'єкції доволі звична. Для вироблення імунітету необхідно два щеплення з перервою у 21 день. А частковий захист від коронавірусу може сформуватися вже на 12 день після першої ін'єкції.
Енді Джоунз, медбрат у реанімації:
Ми всі у передчутті і хвилюванні, що нарешті з'явився препарат, який зможе вберегти нас та наших пацієнтів від коронавірусу. І ми дуже сподіваємося, що завдяки йому менше пацієнтів буде потрапляти до нашої реанімації.
Перші у черзі на вакцинацію - мешканці будинків опіки, усі, кому за 80 років та медпрацівники.
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