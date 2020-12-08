Директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан заявила, что позиция ВОЗ на счет принудительной вакцинации от коронавируса - категоричная. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

По ее словам, особую рекомендацию прививаться могут получить медики в отделениях интенсивной терапии.

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"Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию", - сказала О'Брайан.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что люди должны самостоятельно принимать решение относительно того, следует ли им прививаться.

Ранее мы писали, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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