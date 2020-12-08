В Кирилловке затопило десятки баз отдыха [ Редактировать ]
В Запорожской области в селе Кирилловке бушует стихия. Так, десятки баз отдыха, отелей и пансионатов затопило наводнением. Спасатели предупреждают, что штормовая погода там сохранится надолго, сообщает "MV Местные Вести".
"Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.
В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Дорога на остров Бирючий также затоплена.
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