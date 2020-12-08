В современном мире ответ на любой возникающий в голове вопрос можно найти в Google. А часто ли у людей совпадают вопросы? Про это может рассказать поисковая система, опираясь на часто задаваемые вопросы. Так в Google проанализировали основные запросы жителей страны составили рейтинг того, что же интересовало украинцев в 2020 году больше всего.

Однозначно, самым популярным запросом (это и не удивительно) стал "коронавирус". Среди прочих:

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Отметим, что этот год не прошел без утрат. По этому поводу, украинцев интересовали следующие персоны:

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Ни один год не обходится без сериалов. Что же смотрели жители страны в 2020 году? Google знает ответ и на этот вопрос. Так, самыми запрашиваемыми сериалами стали:

Бумажный дом

Спіймати Кайдаша

Ведьмак

Игра на выживание

Ход королевы

Постучись в мою дверь

Перевал Дятлова

Ничто не случается дважды

Жестокий Стамбул

Содержанки

Среди запросов с вопросом "как" стали популярны следущие:

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как сделать антисептик для рук

как лечить коронавирус

как передается коронавирус

как правильно носить маску

как умерла Свинка Пеппа

как выйти замуж

как вернуть обоняние

как сделать всё хорошо

как удалить аккаунт в инстаграм

В связи с "атакой" пандемии коронавируса, украинцы столкнулись с рядом новых вопросов "что такое". Среди них самыми популярными стали:

что такое пандемия

что такое коронавирус

что такое локдаун

что такое дефолт

что такое ауф

что такое снюс

что такое краш

что такое кринж

что такое карантин выходного дня

что такое чрезвычайное положение

Ранее "Подробности" писали о том, какое приложение стало самым популярным в мире.