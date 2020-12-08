Что искали украинцы в Google в 2020 году [ Редактировать ]
В современном мире ответ на любой возникающий в голове вопрос можно найти в Google. А часто ли у людей совпадают вопросы? Про это может рассказать поисковая система, опираясь на часто задаваемые вопросы. Так в Google проанализировали основные запросы жителей страны составили рейтинг того, что же интересовало украинцев в 2020 году больше всего.
Однозначно, самым популярным запросом (это и не удивительно) стал "коронавирус". Среди прочих:
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Отметим, что этот год не прошел без утрат. По этому поводу, украинцев интересовали следующие персоны:
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Ни один год не обходится без сериалов. Что же смотрели жители страны в 2020 году? Google знает ответ и на этот вопрос. Так, самыми запрашиваемыми сериалами стали:
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
Среди запросов с вопросом "как" стали популярны следущие:
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать всё хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
В связи с "атакой" пандемии коронавируса, украинцы столкнулись с рядом новых вопросов "что такое". Среди них самыми популярными стали:
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Ранее "Подробности" писали о том, какое приложение стало самым популярным в мире.
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