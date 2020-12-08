Вице-чемпионка мира по боксу до смерти избила мужа (фото) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Трехкратная претендентка на титул чемпионки мира по боксу Вивиан Обенауф арестована по подозрению в убийстве своего мужа. Об этом сообщает Daily Mail.
34-летняя бразильянка Обенауф, проживающая в Швейцарии, обвиняется в том, что до смерти избила своего 61-летнего супруга Томаса. Размолвка между парой, переросшая в кровавую драку, произошла 19 октября в ресторане Des Alpes, принадлежащем убитому мужу.
На этой неделе "черная вдова" была арестована и находится под следствием. В материалах уголовного дела сказано, что ее муж умер в результате "нападения с применением насилия".
Томас Обелбауф владел рестораном и отелем в швейцарском Интерлакене. Брак пары не продержался и года - спортсменка и отельер поженились в январе 2020 года.
Боксерша известна своим крутым нравом: она неоднократно пускала в ход кулаки за пределами ринга. В октябре 2016 года Вивиан Обенауф арестовали в Лондоне за драку. Она ударила по лицу мужчину, пристававшего к ней в ночном клубе, где она праздновала свое 30-летие.
За свою профессиональную карьеру Вивиан Обенауф провела 20 боев, 14 из которых выиграла (7 нокаутом), и 6 проиграла. Она трижды сражалась за титул чемпионки мира, но так ей и не стала.
После ухода из профессионального бокса в 2019 году Обенауф устроилась в ресторан в Швейцарии, где и познакомилась с будущим мужем-богачем. Затем она открыла тренажерный зал.
Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России по боксу избил другого боксера в поезде.
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