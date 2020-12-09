В среду, 9 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Так, количество заболевших за сутки начало уменьшаться, такая тенденция коснулась и количества госпитализированных.

Так, он считает, что Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" благодаря введенным ранее карантинным ограничениям.

Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных.

Степанов также обратил внимание на то, что уменьшение количества новых заражений не связано с уменьшением тестирований, а наоборот - количество тестирований сократилось из-за уменьшения заболеваемости.

На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, то уменьшается и количество тестирований.

Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.

Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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