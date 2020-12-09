Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 12 585 случаев коронавирусной инфекции.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 845 343 человек. При этом, выздоровели - 451 118 (14 544 - за минувшие сутки), а умерли - 14 204 (276- за минувшие сутки).
За сутки заболели 654 ребенка и 682 медика.
Сделано 37 822 ПЦР-теста и 20 449 ИФА-теста.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 1 728
- Одесской области - 1 270
- Киевской области - 943
- Черкасской области - 815
- Запорожской области - 813.
Фото: Минздрав
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
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