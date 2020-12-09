За сутки на территории Украины зарегистрировали 12 585 случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 845 343 человек. При этом, выздоровели - 451 118 (14 544 - за минувшие сутки), а умерли - 14 204 (276- за минувшие сутки).

За сутки заболели 654 ребенка и 682 медика.

Сделано 37 822 ПЦР-теста и 20 449 ИФА-теста.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Киеве - 1 728

Одесской области - 1 270

Киевской области - 943

Черкасской области - 815

Запорожской области - 813.

Фото: Минздрав

Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.

Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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