Автор сценария культовой игры S.T.A.L.K.E.R. украинский писатель Сергей Иванов, более известный под псевдонимом Гарм Видар, умер от COVID-19 в возрасте 66 лет.

Об этом сообщается в материале интернет-энциклопедии игры "S.T.A.L.K.E.R" со ссылкой на данные от Института кибернетики имени Глушкова.

"Сергей умер 25 ноября 2020 года от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении. Подробностей случившегося не приводится.

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Сергей Иванов родился в Киеве в 1954 году. Будущий фантаст учился Донецком национальном университете на специальности "Прикладная математика", а с 1977 по 1992 год работал преподавателем в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова Национальной академии наук Украины.

Иванов был важным связующим звеном между советской научной фантастикой и индустрией видеоигр в Украине и на всем постсоветском пространстве.

В компании GSC Game World, которая привлекла его для написания сценария игры "S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost", позже ставшей "Тенью Чернобыля", Иванов работал два года - с 2002 по 2004 года. После этого он больше не был связан с игровой индустрией.

Как писатель Иванов работал в жанре фантастики. Он является автором повестей "Три круга ненависти" и "Как бы сказал мой папа", романа "Критическая точка" и др. В конце 2012-го года Иванов снова вернулся в институт Глушкова, частично прекратив свою деятельность писателя, и преподавал там до самой смерти.

Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице".

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