В последнее время ходит много различных мнений и слухов о том, будут ли вводить в Украине тотальный карантин, проще говоря - локдаун.

Да, в свое время жесткие меры помогли предотвратить распространение коронавируса во многих странах. Однако, нужен ли Украине второй локдаун? Podrobnosti.ua проанализировали ситуацию и разобрались во мнениях авторитетных экспертов и политиков.

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На Новый год по домам?

Введут ли все таки локдаун - пока неясно. Официальных заявлений нет. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока жесткого карантина ждать не стоит.

Он отметил, что украинцы будут уведомлены о таком решении не менее, чем за 7-10 дней. А пока что проект о локдауне еще не подготовили.

В свою очередь Минздрав рассматривает два варианта введения тотального карантина.

По мнению специалистов из МОЗ, если в течение двух недель количество новых случаев коронавируса останется меньше 20 000 в сутки, то локдаун будет введен со 2 января.

В то же время введение локдауна с конца декабря менее вероятно. Логика заключается в том, чтобы не допустить большого скопления людей на новогодних праздниках. Однако, к нему могут вернуться, если в течение двух недель показатель суточной заболеваемости будет резко расти.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что правительство обдумывает это решение.

"Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не обойти", - отметил президент.

Вполне вероятно, что жесткий карантин все-таки введут и украинцам придется праздновать новогодние праздники дома. Однако, принесет ли это положительные результаты?

"За" и "против"

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что Украине не справится без жесткого карантина.

"Есть определенные законы эпидемиологии - это теория механизма передачи. Эпидемический процесс возникает и поддерживается лишь при условии совместного действия трех первичных движущих сил или звеньев эпидемической цепи. Первое - это источник инфекции, второе - осуществление механизма передачи инфекции самого возбудителя, и третье - восприимчивость населения к этой инфекции", - отметила она.

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Глава МВД Арсен Аваков также выступил "за" локдаун.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни. Надо сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, и немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции", - отметил он.

Да, безусловно, жесткие карантинные меры дают свои результаты. Но не стоит забывать, что это еще и психологический момент.

Многие люди могут просто не вынести тотальный карантин. Сидение в четырех стенах, без денег и работы влияет на уровень алкоголизма в стране и количество случаев домашнего насилия. Отметим, что в течение года уровень этих показателей значительно увеличился.

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В конце-концов, худший расклад ситуации - социальный взрыв. Люди могут начать протестовать из-за ограничения своих прав и свобод.

Так все же, локдаун - это попытка политиков скрыть ошибки в работе или вынужденные меры? Пока неясно. Но насколько целесообразно такое решение - покажет время.

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