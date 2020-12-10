При коронавирусе очень важно соблюдать определенную диету, при которой ваш организм будет получать все полезные вещества. Медики назвали продукт, который защитит вашу иммунную систему, передает newsyou.info.

Морская рыба, по словам диетологов, содержит компоненты, значительно усиливающие защитные функции организма. Много там и витамина D.

Неоднократно сообщалось, что недостаток этого витамина наблюдается у большинства зараженных новой коронавирусной инфекцией. Продуктом-рекордсменом по его содержанию является печень трески.

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Скумбрия обладает множеством полезных свойств. Включение ее в постоянный рацион позволит взять под контроль артериальное давление. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, есть скумбрию нужно обязательно.

Что касается витамина D, то он не влияет на восприимчивость к COVID-19 напрямую, однако укрепляет иммунную систему, что помогает защититься от любых вирусов. Когда солнечного света не хватает, что характерно для осени и зимы, в организме образуется дефицит этого витамина.

Практически вся морская рыба и морепродукты содержат в большом количестве витамины группы А и Е, многие С, А, В и РР. Тресковые рыбы накапливают жир в печени, таким образом, весь жир и витамины сосредоточены в ней, а мясо является обезжиренным диетическим продуктом.

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