Ученые из Испании разрушили миф и заявили о том, что жареные овощи полезнее вареных.

Исследование провели в Университете Гранады. Результаты удивили даже самих ученых.

Эксперимент проводили на 120 г:

картофеля,

тыквы,

помидоров,

баклажанов.

Их готовили разными способами:

жарили,

варили,

готовили в смеси воды и масла.

Жареные овощи имели повышенное содержание фенолов (веществ, предотвращающих рак, диабет и потерю зрения). Кроме того, при добавлении оливкового масла их количество становилось еще больше. При употреблении жареных овощей вы насытите свой организм полезными веществами.

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Однако не стоит забывать про повышенный объем калорий в жареной еде. Тем не менее, если вы будете использовать подходящую сковороду или сотейник для их приготовления, то существенно сократите потребления масла.

А вот при отваривании полезные свойства сохраняются только в том случае, если вода, в которой они варятся, затем употребляется вместе с овощами, ведь много полезных веществ остается именно в воде.

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