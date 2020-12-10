Почему жареные овощи полезнее вареных [ Редактировать ]
Ученые из Испании разрушили миф и заявили о том, что жареные овощи полезнее вареных.
Исследование провели в Университете Гранады. Результаты удивили даже самих ученых.
Эксперимент проводили на 120 г:
- картофеля,
- тыквы,
- помидоров,
- баклажанов.
Их готовили разными способами:
- жарили,
- варили,
- готовили в смеси воды и масла.
Жареные овощи имели повышенное содержание фенолов (веществ, предотвращающих рак, диабет и потерю зрения). Кроме того, при добавлении оливкового масла их количество становилось еще больше. При употреблении жареных овощей вы насытите свой организм полезными веществами.
Однако не стоит забывать про повышенный объем калорий в жареной еде. Тем не менее, если вы будете использовать подходящую сковороду или сотейник для их приготовления, то существенно сократите потребления масла.
А вот при отваривании полезные свойства сохраняются только в том случае, если вода, в которой они варятся, затем употребляется вместе с овощами, ведь много полезных веществ остается именно в воде.
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