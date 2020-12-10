Сьогодні зелене світло вакцині від Pfizer можуть надати США. Компанія-розробник пообіцяла почати транспортування свого препарату в клініки, щойно регулятор надасть на це дозвіл. Напередодні ж щеплення від американського фармгіганта схвалила Канада. Вакцинація у цій країні може розпочатись вже наступного тижня.

Супрія Шарма, головний медичний радник уряду Канади: