Канада схвалила використання вакцини від Pfizer [ Редактировать ]
Сьогодні зелене світло вакцині від Pfizer можуть надати США. Компанія-розробник пообіцяла почати транспортування свого препарату в клініки, щойно регулятор надасть на це дозвіл. Напередодні ж щеплення від американського фармгіганта схвалила Канада. Вакцинація у цій країні може розпочатись вже наступного тижня.
Супрія Шарма, головний медичний радник уряду Канади:
Це критична віха у боротьбі з Ковід-19 і у наших зусиллях із забезпечення доступу до вакцини кожного громадянина. Канадці можуть бути впевнені у тому, що перевірка була ретельною. І препарат дозволили тільки після того, як ретельне дослідження показало - сироватка відповідає суворим стандартам Канади щодо безпеки, ефективності та якості.
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