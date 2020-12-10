МОЗ чекає на сплеск захворюваності COVID-19 після новорічних свят [ Редактировать ]
Кількість інфікованих Ковідом зростає, але тих, хто одужав, усе одно більше. Інфікувалися минулої доби понад 13 тисяч українців. А побороли корону майже чотирнадцять тисяч. У лідерах антистатистики - незмінно - Київ, Дніпропетровська та Запорізька області. Найменше хворіють, за даними МОЗ, на Луганщині. І після новорічних свят влада чекає на сплеск захворюваності. Тому, пояснюють урядовці, й запланували локдаун одразу після Різдва.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми прогнозуємо збільшення кількості захворівших. Будемо мати надію не ураганними темпами ми розуміємо, окрім того, всі проведення новорічних свят, ми розуміємо, що вони дадуть такий певний спалах і збільшення кількості захворівших. Починаючи з кінця січня в нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це в нас відбувається кожного року і це додаткове серйозне навантаження на медичну систему.
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