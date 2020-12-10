Кількість інфікованих Ковідом зростає, але тих, хто одужав, усе одно більше. Інфікувалися минулої доби понад 13 тисяч українців. А побороли корону майже чотирнадцять тисяч. У лідерах антистатистики - незмінно - Київ, Дніпропетровська та Запорізька області. Найменше хворіють, за даними МОЗ, на Луганщині. І після новорічних свят влада чекає на сплеск захворюваності. Тому, пояснюють урядовці, й запланували локдаун одразу після Різдва.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: