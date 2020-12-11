На передовій не припиняються ворожі провокації [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Неподалік Водяного, Авдіївки та Лебединського ворог обстріляв позиції із гранатометів різних систем, а біля Мар'їнки та Старогнатівки - ще й зі стрілецької зброї.
Провокації не становили загрози для армійців, тож зброю у відповідь не застосовували, - зазначили у штабі. Про всі факти зухвалого порушення режиму тиші українська сторона повідомила ОБСЄ.
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