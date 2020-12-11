В районе поселка Ай-Дани в Крыму случилось жуткое происшествие. Во время конфликта с супругой мужчина поджег себя в авто и заживо сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter в разгаре ссоры с супругой заблокировал двери изнутри и облил себя горючей жидкостью, после чего совершил поджог.

Женщине удалось успеть выпрыгнуть, но муж погиб в огне.

Ранее мы писали о том, что под Черниговом вор поджег дом и погиб в огне.

Также в Киеве мужчина выстрелил жене в грудь.

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