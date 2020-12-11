Крымчанин поджег себя в авто из-за ссоры с женой (видео) [ Редактировать ]
В районе поселка Ай-Дани в Крыму случилось жуткое происшествие. Во время конфликта с супругой мужчина поджег себя в авто и заживо сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter в разгаре ссоры с супругой заблокировал двери изнутри и облил себя горючей жидкостью, после чего совершил поджог.
Женщине удалось успеть выпрыгнуть, но муж погиб в огне.
Ранее мы писали о том, что под Черниговом вор поджег дом и погиб в огне.
Также в Киеве мужчина выстрелил жене в грудь.
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