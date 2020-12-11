В Краснодарском крае житель Армавира зверски расправился с возлюбленной и ее братом. Как известно, мужчина в приступе ярости накинулся на девушку с ножом и нанес ей множество ударов. После он переложил тело 26-летней возлюбленной в ванну.

Как пишет Telegram-канал Mash, брат девушки находился в другой комнате. Убийца избил ребенка до смерти. Сначала переломал ему все конечности, а после - задушил. Мальчику было 9 лет.

Однако, и это еще не все. После содеянного убийца сделал снимки трупов, записал видео на фоне тела жертвы в ванне и отправил все это в группу в социальной сети "ВК".

"Это будут многие обсуждать. Я хочу всем сразу сказать: я адекватный, я в себе. Убил я ее в гневе. Она призналась 3 декабря мне в измене, что она несколько месяцев спит с другим парнем... При этом я заботился о ней, покупал ей вещи, делал так, чтобы все было хорошо. Убил я ее, потому что до этого несколько раз ударил, а затем понял - это крах, обратного пути нет, она расскажет все своей матери", - заявил мужчина на видео.

Как можно узнать из записи, на эти страшные поступки мужчину натолкнула измена любимой девушки, в которой та сама призналась накануне. После убийства он планировал отправиться на черноморское побережье и свести счеты с жизнью. Cейчас его ищут краевые следователи.

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