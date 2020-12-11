Министерство здравоохранения Украины переделало способы тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, способ ПЦР-тестирования останется прежним для лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус". А анализы на наличие антигена будут тем инфицированным, которые возвращаются из регионов риска и были в тесном контакте с зараженными.

Отмечается, что ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома;

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

Ранее мы писали, что в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.

Кроме того, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. в каждой опорной больнице появятся работники с новыми должностями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.