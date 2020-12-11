Диагностика по-новому: в Минздраве изменили тестирование на коронавирус [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины переделало способы тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, способ ПЦР-тестирования останется прежним для лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус". А анализы на наличие антигена будут тем инфицированным, которые возвращаются из регионов риска и были в тесном контакте с зараженными.
Отмечается, что ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома;
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
Ранее мы писали, что в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.
Кроме того, Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине. в каждой опорной больнице появятся работники с новыми должностями.
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