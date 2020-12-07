Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин рассказал о том, когда в стране ожидают пик пандемии коронавируса и почему избежать локдауна - невозможно.

Так, по его словам, жителей Украины ждет сразу несколько "пиков". Начнутся они в середне января и продляться до середины февраля.

При этом, он рассказал о том, что, согласно математическим просчетам, спад заражений стоит ожидать не ранее, чем в феврале следующего года.

Он также отметил, что избежать локдауна украинцам не удастся. Идти на такие меры вынуждает ситуация в стране. При этом, важную роль тут играет своевременность введения этого карантина и способность системы здравоохранения бороться с болезнью.

Ранее мы писали, что вакцинация украинцев от коронавирусной инфекции может начаться в средине 2021 года. Соответствующее заявление сделали в СНБО.

Напомним, Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Прежде всего прививки против инфекции получат медики, пожилые люди и пациенты с сопутствующими болезнями.

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