Гололед в Киеве: в столичной горадминистрации сделали заявление [ Редактировать ]
Борьба с гололедицей в столице происходит в течении суток из-за постоянно ухудшающихся погодных условий.
Киевская ситуация соответствует первому (желтому) уровню опасности, но ледяной дождь продолжает делать дороги сложными для передвижения.
Отмечается, что на территории Киева в субботу, 12 декабря, на дорогах вновь ожидается гололедица в дневное время суток.
Ранее мы писали, что Лед сковал движение и "парализовал" киевские улицы. Непогода спровоцировала множество ДТП и пробок, чем ограничили движение в городе.
Кроме того, столичный общественный транспорт курсирует не по графику. На всех маршрутах общественного транспорта в столице ввели оперативное положение.
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