Гололед в Киеве/ фото: Слово и Дело

Борьба с гололедицей в столице происходит в течении суток из-за постоянно ухудшающихся погодных условий.

Киевская ситуация соответствует первому (желтому) уровню опасности, но ледяной дождь продолжает делать дороги сложными для передвижения.

Отмечается, что на территории Киева в субботу, 12 декабря, на дорогах вновь ожидается гололедица в дневное время суток.

Ранее мы писали, что Лед сковал движение и "парализовал" киевские улицы. Непогода спровоцировала множество ДТП и пробок, чем ограничили движение в городе.

Кроме того, столичный общественный транспорт курсирует не по графику. На всех маршрутах общественного транспорта в столице ввели оперативное положение.

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