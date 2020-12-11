В Киеве общественный транспорт курсирует не по графику [ Редактировать ]
В Киеве на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение. Об этом сообщает "Киевпастранс".
"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за непогоды в столице приостановил работу городской фуникулер.
Напомним, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось большое количество ДТП.
Ранее сообщалось, что на Украину надвигаются ледяные дожди. Так, в пятницу, 11 декабря, погода в Украине будет холодной с осадками. Температура воздуха в западных областях немного повысится и составит от +3 до +5 градусов днем. Ночью мороза не будет, температура до 2 градусов выше нуля.
Также мы писали о том, что Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН считают, что буря будет мощнее, чем прогнозировалось ранее.
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