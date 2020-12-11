В п'ятницю ввечері, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА"головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, скільки буде коштувати вакцинація від коронавірусу.

Зараз ми маємо за собою гарантовано 8 млн 300 тисяч доз, які дозволять покрити 4 млн населення.

"Для того, щоб покрити всі інші 16 млн населення, бо ми розрахували цільову групу - 20 млн населення, то в нас середня вартість вакцини повинна бути 7 доларів", - сказав санітарний лікар.

"Розуміємо, що це буде діапазон від 30 доларів за дозу до 3 доларів за дозу вакцини. Оскільки різні виробники, різні підходи будуть. Перші будуть дорогі. Потім ціна буде зменшуватись", - додав Віктор Ляшко.

Під час шоу Ляшко також розповів про три ключові обмеження під час жорсткого карантину. А також, куди звертатися українцям у разі відмови в тестуванні.

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