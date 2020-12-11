В п'ятницю ввечері, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА"головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли почнеться масова вакцинація від коронавірусу.

Як тільки буде розпочинатись вакцинація - ми одразу це чітко озвучимо. Якщо ми говоримо про масову імунну профілактику - то це не раніше, ніж 1 березня. Навіть, якщо ми говоримо про європейські країни, зокрема Великобританія, розпочала це поступово.

"Питання в тому, що є питання механізму COVAX, який говорить, що забезпечать рівний доступ імунобіологічних препаратів для вакцинації. Україна вже подала заявку. Ми маємо за собою гарантовано 8 млн 300 тисяч доз, які дозволять покрити 4 млн населення", - додав він.

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"Плюс в проєкті бюджету 2,6 млрд гривень, плюс ми маємо гарантію 50 млн від Європейського інвестиційного банку, плюс ми маємо 50-75 млн доларів від Світового банку саме для імунобіологічних препаратів", - сказав Ляшко.

Під час шоу Ляшко також розповів про три ключові обмеження під час жорсткого карантину.

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