Twitter временно заблокировал аккаунт избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Свое решение представители корпорации объяснили тем, что одна из размещенных там записей содержала ложную информацию о коронавирусе.

Об этом сообщает DW.

Читайте также Трамп разрешил Microsoft купить TikTok при одном условии

В пресс-службе уточнили, что "были нарушены правила Twitter о дезинформации, касающейся COVID-19".



В корпорации добавили, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов.

Через некоторое время это требование было выполнено, и, по данным телеканала CNN, блокировка была снята.

Представитель штаба Трампа Кортни Парелла, в свою очередь, обвинила корпорации в Силиконовой долине в предвзятости по отношению к главе Белого дома и высказала мнение, что они "не являются арбитрами истины".

Пост представлял собой видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, где он выступил с утверждением, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

Ранее сообщалось, что Facebook впервые удалил публикацию Трампа.