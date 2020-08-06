Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа [ Редактировать ]
Twitter временно заблокировал аккаунт избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Свое решение представители корпорации объяснили тем, что одна из размещенных там записей содержала ложную информацию о коронавирусе.
Об этом сообщает DW.
В пресс-службе уточнили, что "были нарушены правила Twitter о дезинформации, касающейся COVID-19".
В корпорации добавили, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов.
Через некоторое время это требование было выполнено, и, по данным телеканала CNN, блокировка была снята.
Представитель штаба Трампа Кортни Парелла, в свою очередь, обвинила корпорации в Силиконовой долине в предвзятости по отношению к главе Белого дома и высказала мнение, что они "не являются арбитрами истины".
Пост представлял собой видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, где он выступил с утверждением, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".
Ранее сообщалось, что Facebook впервые удалил публикацию Трампа.
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