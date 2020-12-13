Евросоюз выиграл дело против Украины за запрет ввоза на свою территорию леса-кругляка.

Украинская сторона должна отменить введенный в 2015 году запрет и завершить первый в истории торговый спор Европейского союза.

Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению.

Отмечается, что руководство ЕС готово поддерживать Украину различными проектами, такими как охрана окружающей среды и управлении лесными ресурсами. Экспорт древесины не соответствует законным целям.

Читайте также, из зоны вокруг ЧАЭС массово вывозят радиоактивный кругляк. Лесорубы официально "чистят" территорию от сгоревшей древесины, которой, на самом деле, там совсем немного.

Кроме того, Кабмин не будет отстаивать мораторий на экспорт леса-кругляка. ЕС инициировал проведение двусторонних консультаций с Украиной относительно моратория на экспорт леса-кругляка.